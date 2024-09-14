Τον εφιάλτη που έζησε τα τελευταία χρόνια στα χέρια του κακοποιητικού πρώην συζύγου της περιέγραψε, η 40χρονη γυναίκα που κακοποιήθηκε βάναυσα έξω από το Δημαρχείο Αποκόρωνα στις Βρύσες Κρήτης και λίγα μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, μπροστά στα μάτια του 5χρονου παιδιού της.

Μιλώντας στο Creta24 είπε ότι «πλέον φοβάμαι για τη ζωή μου. Μένω μόνη μου με το παιδί και μετά το περιστατικό φοβάμαι για μένα και το παιδί μου. Είναι επικίνδυνος. Πίνει, είναι αλκοολικός, κάνει και άλλες ουσίες και είναι και κακοποιητικός. Τέσσερα χρόνια τώρα τραβάω ένα λούκι μόνη μου», αναφέρει με τρεμάμενη φωνή.

Η 40χρονη δημοτική υπάλληλος την ημέρα του περιστατικού, βρισκόταν στην εργασία της μαζί με το παιδί της, όταν εμφανίστηκε ο πρώην σύζυγός της, που εργάζεται στο ίδιο μέρος και απαίτησε να πάει εκείνος το παιδί στο σχολείο.

Τότε ο άνδρας άρχισε να τραβάει το παιδί από τα χέρια της μητέρας του, με αποτέλεσμα το αγοράκι να βρεθεί στον δρόμο , μπροστά στις ρόδες ενός αυτοκινήτου, με τον οδηγό να σταματάει – ευτυχώς – έγκαιρα. Τότε ο άνδρας άρχισε να χτυπά με αγριότητα την πρώην σύζυγό του.

Η μαρτυρία της

«Πήγαινα το παιδί μου στο σχολείο και επειδή οι πόρτες του νηπιαγωγείου άνοιγαν στις 08:15, εγώ πήγα το παιδί στις 8:00 και περίμενα λίγα λεπτά να περάσουν και γύρισα στη δουλειά μου μέχρι να ανοίξει το σχολείο. Καθώς πήγαινα στην εργασία μου μαζί με το παιδί μου, ο κύριος ανέβαινε τα σκαλιά από το κάτω γραφείο, καθώς εργάζεται εκεί. Το παιδί φώναξε “Μπαμπά-μπαμπά”, ήθελε με το ζόρι να το πάει στο σχολείο αυτός. Μου τον τράβηξε από τα χέρια μου μέσα. Ένας κύριος είδε το όλο επεισόδιο και σταμάτησε – ευτυχώς για το παιδί – το αυτοκίνητό του έγκαιρα γιατί όπως έφυγε το παιδί από το χέρι του πατέρα του, έπεσε πάνω στη ρόδα του αμαξιού, κουτούλησε και έπεσε κάτω. Εκείνη τη στιγμή άρχισε να με γρονθοκοπάει στο πρόσωπο, να με κλωτσάει και με τραβούσε και από το χέρι, για το οποίο βγήκε σήμερα η διάγνωση από τον ιατροδικαστή», αναφέρει η 40χρονη.

Από τα χέρια του, τους έσωσαν οι δημοτικοί υπάλληλοι, που βρίσκονταν επίσης στην εργασία τους, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως την Αστυνομία και έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα. Ωστόσο ο δράστης, πρόλαβε να διαφύγει. Στο σημείο έφτασε ένα περιπολικό όπου μετέφερε την 40χρονη στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου έδινε κατάθεση για 2,5 ώρες. Στη συνέχεια η γυναίκα πήγε στο Κέντρο Υγείας Βάμου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς.

«Αν δεν είχα τους συναδέλφους μου δεν ξέρω ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Ευτυχώς βγήκαν όλοι έξω για να με βοηθήσουν. Κάλεσαν την αστυνομία, ωστόσο ο κύριος το έσκασε με το αμάξι του γιατί προφανώς φοβήθηκε την αστυνομία», τόνισε η δημοτική υπάλληλος.

Μάλιστα, μια ημέρα πριν από το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, η 40χρονη είχε υποβάλλει μήνυση κατά του πρώην συζύγου της.

«Μια ημέρα πριν το περιστατικό είχα πάει στη δικηγόρο μου, γιατί του είχα κάνει συστάσεις να μην βάζει το παιδί να κάθεται στο μπροστινό κάθισμα και το βάζει να κάθεται μπροστά χωρίς ζώνη. Έχω στοιχεία, έχω φωτογραφία, έχω κάνει μήνυση. Δεν έχει βάλει τη διατροφή. Την προηγούμενη ημέρα έκανα τη μήνυση και την επόμενη έγινε το περιστατικό».

Με δύναμη ψυχής και με εμφανή ακόμα τα σημάδια από τον άγριο ξυλοδαρμό της, η 40χρονη εξομολογήθηκε στο Creta24 περιστατικά κακοποίησης που βίωσε στο παρελθόν στα χέρια του πρώην συζύγου της.

«Με έχει ξαναχτυπήσει στο παρελθόν και ενώ ήμουν έγκυος με είχε χτυπήσει στην κοιλιά μου. Και κλωτσιά έχω φάει και στο τζάκι παραλίγο να με βάλει μέσα. Έκαιγε τα ρούχα του παιδιού μου επειδή τα είχαν πάρει συγγενείς μου» αναφέρει, προσθέτοντας «Μου φερόταν πολύ κακοποιητικά έως ότου ένα πρωί πέντε μήνες μετά από τη γέννηση του παιδιού μας, πήρα το παιδάκι μου και σηκώθηκα κι έφυγα».

«Από τότε βγάλαμε ένα πρόγραμμα, του δώσανε συνεπιμέλεια, βγήκε απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Άλλη μια φορά πήγα στο σπίτι γιατί με είχαν βάλει στο στόμα του λύκου, να το πηγαίνω εγώ το παιδί στο σπίτι του πατέρα του. Μια μέρα είχε πιεί και εγώ του πήγα το παιδί και μου είπε γιατί του πήγα το παιδί αυτή την ώρα. Ενώ πάντα μετά από μεταξύ μας συνεννόηση το πήγαινα το παιδί. Και εκεί μου έκανε πάλι επίθεση, παραλίγο να με σκοτώσει. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω το παιδάκι μου και να σηκωθώ να φύγω με το αμάξι».

«Η Αστυνομία είναι ενήμερη γιατί πηγαίνουμε σχεδόν συνέχεια για μηνύσεις», πρόσθεσε η 40χρονη.

Στο μαρτύριο που περνούσε η 40χρονη γυναίκα, αναφέρθηκε η θεία της. Τα όσα λέει συγκλονίζουν.

«Από την ημέρα που τον γνωρίσαμε, ήταν πολύ κακοποιητικός. Έπινε και τη χτυπούσε. Τη ζήλευσε. Έμεινε έγκυος και την χτύπαγε στην κοιλιά, δεν την άφηνε ήσυχη. Το αποτέλεσμα, όταν γεννήθηκε το παιδί, από το πολύ ποτό που έπινε, πήγε να το πετάξει στο τζάκι, να το κάψει. Όπως έκαψε και τα ρούχα του παιδιού», αναφέρει.

H θεία της δημοτικής υπαλλήλου, ζητά από την Ελληνική Δικαιοσύνη να μην αφεθεί ελεύθερος ο δράστης και να δοθεί η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα του.

Το κορίτσι αναγκάστηκε και έφυγε από τα πόδια με 5 μηνών παιδί. Από εκείνη τη μέρα, όπου τη συναντήσει τη χτυπάει και την βρίζει. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος για πατέρας. Εάν η δικαιοσύνη τον αφήσει ελεύθεροι, να είστε σίγουροι ότι μέσα σε 5-10 μέρες, θα έχουμε άλλη μια γυναικοκτονία. Θέλω να ελπίζω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της, το χρέος της. Δεν γίνεται να τον αφήσει ελεύθερο. Πιστεύω να δικαστεί. Ζητάμε από την Ελληνική δικαιοσύνη να πάρουμε την επιμέλεια του παιδιού».

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο δράστης

Ο δράστης οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου.

Η δικηγόρος της 40χρονης δήλωσε ότι ο άνδρας προσπάθησε με διάφορες ανακρίβειες να παραπλανήσει το δικαστήριο, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

«Πήρε προθεσμία για το πρωί της Δευτέρας, βεβαίως υπάρχει η απεργία των δικηγόρων, όμως σκοπεύω να παραστώ και θα παραστώ», ανέφερε η κα. Παυλαντωνέα.

«Η πολιτεία πλέον προστατεύει κάθε άνθρωπο και ειδικότερα τις γυναίκες από αυτή την ενδοοικογενειακή βία που υφίσταντο στα προηγούμενα χρόνια και δεν μιλούσαν. Τώρα πια ο νόμος τις προστατεύει , ασκεί ποινικές διώξεις και τιμωρεί υποδειγματικά και χωρίς αναστολές τους δράστες αυτών των αδικημάτων. Θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα μπορέσει αυτή η γυναίκα να ζήσει ελεύθερη», κατέληξε η δικηγόρος της 40χρονης.

