Στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην Ανάβυσσο μετά από τροχαίο, αναφέρεται ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε ανάρτηση του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Νωρίς το απόγευμα, ένα τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Αναβύσσου προκάλεσε σε αυτοκίνητο φωτιά, η οποία επεκτάθηκε ταχύτατα σε ξερά χόρτα και πουρνάρια.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που βρίσκονταν σε διασπορά, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας της σημερινής ημέρας (δείκτης 4), έσπευσαν άμεσα- πριν καν φτάσει εναέριο μέσο - και κατάφεραν να ελέγξουν την πυρκαγιά μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα.

Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Οι μισοί πυροσβέστες μας εξακολουθούν να δίνουν μάχες με τις φλόγες και οι άλλοι μισοί με πλημμυρικά φαινόμενα. Απαιτείται μέγιστη προσοχή από όλους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός στην ανάρτησή του.

