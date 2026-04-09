Ένα 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε ασυνόδευτο από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε αστικό λεωφορείο στη Βούλα το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, μετά από σχετικό σήμα της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη είπε στους αστυνομικούς ότι έφυγε από το σπίτι λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί συνέλαβαν τη μητέρα της 12χρονης για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται ο πατέρας της.

Πηγή: skai.gr

