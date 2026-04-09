Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση κακοποίησης βρέφους στον Πύργο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του patrisnews, πριν απο λιγη ωρα η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφος της βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλειας, μετα την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος απο την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Αμφότεροι μετα τις απολογιες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με απόφαση της Ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

Η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες τόσο στη μητέρα, όσο και στον σύντροφό της, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ηταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενω την ίδια ωρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενω η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν εκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.

Πηγή: skai.gr

