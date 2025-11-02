Τους πρωταγωνιστές της πρωτοφανούς τα τελευταία χρόνια υπόθεσης στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό της Κρήτης, προσπαθούν να εντοπίσουν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το Cretalive, μέσα από τις μαρτυρίες που έχουν αποσπάσει οι αστυνομικοί, τρία πρόσωπα φέρονται να βρίσκονται στον «πυρήνα» του μακελειού.

Πρόκειται για τον 39χρονο που έπεσε νεκρός και θεωρείται το πρωτοπαλίκαρο της μίας οικογένειας και από την άλλη πλευρά τον 27χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου σημειώθηκε η έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής, καθώς και τον 25χρονο αδελφό του, ο οποίος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ.

Οι αρχές, εντείνουν τις έρευνές τους για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 27χρονου, ο οποίος θεωρείται από τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταθέσεις που αναφέρουν ότι ο 39χρονος ήταν εκείνος που πυροβόλησε από το αυτοκίνητό του.

Σε άλλες καταθέσεις, πάλι, φέρονται να κατονομάζονται τα δύο αδέλφια της δεύτερης οικογένειας, ότι εμπλέκονται αμφότερα, στο «γάζωμα» σπιτιών της «αντίπαλης» οικογένειας, αμέσως μετά την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου.

Υπάρχουν, επιπλέον, καταθέσεις που φέρουν τον 25χρονο τραυματία να πυροβόλησε ακόμη και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια της αυτοψίας που πραγματοποιούσε η ΕΛ.ΑΣ. στα σπίτια της μίας οικογένειας.

Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν λεπτό προς λεπτό τη διαδρομή των εμπλεκόμένων τις επίμαχες ώρες και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα για το πώς οδηγηθήκαμε στο μακελειό.

Στη Δικαιοσύνη η δικογραφία για το αιματοκύλισμα

Σσύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η σχετική δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εντός της ημέρας αναμένεται να μεταβούν στο ΠΑΓΝΗ Εισαγγελέας και Ανακρίτρια, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία των ποινικών διώξεων και της απολογίας για τουλάχιστον έναν από τους δύο τραυματίες άνδρες, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο δεύτερος τραυματίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται στο χειρουργείο. Η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπως γράψαμε, έχει ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία.

