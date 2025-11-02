Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στα Βορίζια και στις γύρω περιοχές, μετά το μακελειό το πρωί του Σαββάτου, 1η Νοεμβρίου, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες. Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 39χρονου που μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ έχει ολοκληρωθεί και η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη 56χρονη γυναίκα, που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα, έδειξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε πυροβολισμό τον οποίο δέχθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή θα φτάσει αύριο ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και ειδικά των μαθητών.

Πηγή: skai.gr

