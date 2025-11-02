Εξαιρετικά φορτισμένο παραμένει το κλίμα στα Βορίζια που βρίσκονται από εχθές υπό αστυνομικό αποκλεισμό, με τη συνδρομή κλιμακίου της ΕΚΑΜ από την Αθήνα, καθώς η αστυνομία συνεχίζει εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στη φονική συμπλοκή.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πριν από λίγο ότι η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει συνολικά 18 εφόδους σε σπίτια, στο πλαίσιο των οποίων σε δύο οικίες βρέθηκαν φυσίγγια και αδήλωτος οπλισμός.

Πρόσθεσε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σήμερα σε μία σύλληψη και μία προσαγωγή - και τα δύο άτομα ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Η σύλληψη έγινε για κατοχή φυσιγγίων και μαχαιριών. Η προσαγωγή αφορά άτομο που ερευνάται η εμπλοκή του στο χθεσινό περιστατικό.

Οι έρευνες, όπως τόνισε, θα συνεχιστούν όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά.

Όσον αφορά το περιστατικό, η κυρία Δημογλίδου, τόνισε ότι προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο από ποια πλευρά ξεκίνησε η συμπλοκή, σημειώνοντας ότι εξετάζονται μάρτυρες. Συμπλήρωσε ότι νεκροί είναι δύο και οι τραυματίες τέσσερις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες ή νεκροί.

τόνισε ότι δυνάμεις όλων των υπηρεσιών παραμένουν στο σημείο και έχουν ενισχυθεί με συναδέλφους από ειδικές υπηρεσίες της Αθήνας, ακόμη και από διμοιρίες των ΜΑΤ.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου διεξάγονται εξονυχιστικές έρευνες από τις αστυνομικές δυνάμεις, σε σπίτια και αυτοκίνητα. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι η αστυνομία αναζητά τουλάχιστον τρία άτομα και από τις δύο οικογένειες, ως ύποπτα για εμπλοκή στο μακελειό.

Από τις έρευνες μέχρι στιγμής προκύπτει ότι την αρχή της ένοπλης σύγκρουσης έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο 39χρονος, φτάνοντας με το αυτοκίνητό του το πρωί του Σαββάτου στο χωριό, συνάντησε μέλη της αντίπαλης οικογένειας τα οποία ήταν εξοργισμένα για την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε υπό κατασκευή ακίνητο μέλους της οικογένειας.

Μόλις τους είδε, πυροβόλησε εναντίον τους και αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος και από την άλλη οικογένεια να τραυματιστούν δύο άνδρες και μια γυναίκα να πέσει νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε επίσης η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε νωρίτερα (Mega, ΕΡΤ) ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει επανειλημμένως επεισόδια μεταξύ των δύο οικογενειών, γεγονός που δείχνει πως η βεντέτα κρατάει εδώ και καιρό.

Η κ. Δημογλίδου επιβεβαίωσε επίσης ότι δύο από τους τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ φαίνεται να εμπλέκονται άμεσα στο περιστατικό, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για ακόμη δύο πρόσωπα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. πρόσθεσε ότι η δικογραφία αναμένεται να παραδοθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα της αστυνομίας θα συνεχιστεί, έως ότου εντοπιστούν και οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων, προσπαθώντας να ρίξει φως στις συνθήκες της της συμπλοκής, αλλά και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Σε ό,τι αφορά τον 39χρονο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η κηδεία του φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές αρχές, καθώς ήδη έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα.

Μεταβαίνει στην Κρήτη ομάδα εξειδικευμένων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Εν τω μεταξύ, ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβεί στην Κρήτη προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ιδιαίτερα τους μαθητές της περιοχής, μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, μετά από εντολή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με σχετική, άτυπη ενημέρωση, μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και αποκατασταθεί η τάξη, η ομάδα θα επισκεφτεί τα σχολεία των Βοριζίων (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) καθώς και τα σχολεία του Ζαρού (Δημοτικό και Γυμνάσιο), τα οποία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Φαιστού και τα στελέχη της εκπαίδευσης της περιοχής, ώστε να συντονιστεί άμεσα η αποστολή της επιστημονικής ομάδας υποστήριξης.

Όπως επισημαίνεται, η αποστολή αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, με έμφαση στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid), την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

