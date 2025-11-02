Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ήταν η κεντρική ομιλήτρια στη συνεδρία για τον Ενάλιο Αρχαιολογικό Τουρισμό, στην 27η Μεσογειακή Έκθεση Αρχαιολογικού Τουρισμού στο Paestum της Ιταλίας και παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από την ανάπτυξη βιώσιμων μορφών τουρισμού. Αναφέρθηκε στα πρώτα επισκέψιμα ελληνικά ενάλια πάρκα που λειτουργούν από το 2020, συγκεκριμένα στο ναυάγιο της Περιστέρας στις Βόρειες Σποράδες και στις τρεις ενάλιες περιοχές στον Παγασητικό Κόλπο, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους όχι μόνο στην προστασία και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Εκτενή αναφορά έκανε στην ίδρυση του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, ενός εμβληματικού έργου το οποίο θα στεγαστεί στο κτήριο του ΣΙΛΟ, την πρώην σιταποθήκη της δεκαετίας του ’30 στο λιμάνι του Πειραιά. Η ίδρυση του Μουσείου, πέραν της ανάδειξής του σε τοπόσημο, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας, συμπληρώνει ένα σημαντικό κενό στο μουσειακό χάρτη της πατρίδας μας. Η Ελλάδα, κατ' εξοχήν ναυτική χώρα, δεν διαθέτει μέχρι σήμερα ένα Μουσείο για την προβολή της ενάλιας πολιτιστικής της κληρονομιάς της, από την απώτατη προϊστορία ως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα από περιβαλλοντικές και τεχνολογικές καινοτομίες, το Μουσείο ιδρύεται για να αποτελέσει σημείο αναφοράς, όχι μόνο στη μουσειολογική του σύλληψη και τα εκθέματα υψηλής αξίας που θα φιλοξενεί, αλλά και ως εκπαιδευτικό και συνεδριακό κέντρο, διεθνούς ακτινοβολίας.

Η Λίνα Μενδώνη επεσήμανε ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί στον συνδυασμό προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς με την υπεύθυνη τουριστική αξιοποίησή της, μέσα από καινοτόμες δράσεις, ψηφιακά εργαλεία και διεθνείς συνεργασίες.

Κατά την έκθεση Μεσογειακού Αρχαιολογικού Τουρισμού, απονεμήθηκε το βραβείο «Παλμύρα» για την αρχαιολογική ανακάλυψη της χρονιάς, για το 2024, στο μινωικό μνημείο που αποκαλύφθηκε στον λόφο Παπούρα, στο πλαίσιο έργων για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου του Ηρακλείου. Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Βικάτου. Στην ομιλία της, η Ολυμπία Βικάτου ανέλυσε τα χαρακτηριστικά και την αρχαιολογική σημασία του μνημείου σημειώνοντας εμφατικά ότι λαμβάνεται κάθε μέριμνα εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - στο πλαίσιο που ορίζει η αρχαιολογική νομοθεσία- ώστε η σημαντική αυτή ανακάλυψη να προστατευθεί και να αναδειχθεί, σε συνδυασμό με τις αναγκαίες υποδομές του νέου αεροδρομίου.

Στο περιθώριο των εργασιών της έκθεσης, η Υπουργός Πολιτισμού είχε σύντομη συνάντηση με τους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού της Συρίας, Mohammed Yassin Saleh και Mazen al Salhani, αντιστοίχως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

