Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Δίπλα σε έκταση ιδιοκτησίας του φέρεται να βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα, σε σημείο που είναι σαν σπηλιά, σε ένα τμήμα βράχου, καραμπίνα και φυσίγγια και συνελήφθη για παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το όπλο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ίχνη από βολή τέτοιου όπλου φέρεται να υπήρχαν πάνω στο αυτοκίνητο του θύματος.

Το παρασκήνιο της παράδοση των 3 αδερφών

Σήμερα, Τετάρτη οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή τα τρία αδέλφια που συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για το μακελειό στα Βορίζια.

Για λόγους ασφαλείας, ο ανακριτής μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο προκειμένου να τους ενημερώσει για τις ποινικές διώξεις και οι τρεις αναμενόταν να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη.

Το πρωί της Πέμπτης θα απολογηθούν και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται σε θάλαμο κρατουμένων στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον τέταρτο αδελφό, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών και τον ξάδελφο της οικογένειας που φέρει διαμπερές τραύμα στο πόδι

Ο μικρότερος από τα τρία αδέλφια αποδείχθηκε ο αδύναμος κρίκος για να φτάσει η αστυνομία στα ίχνη τους. Τα αδέλφια παραδόθηκαν και συνελήφθησαν, ωστόσο, ο 19χρονος και υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία είχε τηλεφωνήσει ήδη από το Σάββατο στον διοικητή του και του είχε ζητήσει ολιγοήμερη άδεια, ισχυριζόμενος πως του είχαν κατασχέσει τη μηχανή.

Ο αξιωματικός, ωστόσο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις από τα ΜΜΕ, ενημέρωσε την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, αναφέροντας τα στοιχεία του στρατιώτη, σύμφωνα με το ekriti.gr. Τότε αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για έναν από τους καταζητούμενους για το μακελειό.

Η τηλεφωνική του γραμμή τέθηκε υπό παρακολούθηση και σύντομα εντοπίστηκε να κινείται ανάμεσα στο Ρέθυμνο και το Τυμπάκι, όπου και φέρεται να έμεινε για πολύ λίγο σε ξενοδοχείο.

Όταν οι Αρχές ήταν έτοιμες να επιχειρήσουν τη σύλληψή του, ο 19χρονος έκλεισε το κινητό του και εξαφανίστηκε από το σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Ακολούθησαν προσαγωγές των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, πατέρα και γιου, καθώς και παρακολούθηση προσώπου του στενού του περιβάλλοντος.

Το απόγευμα της επόμενης μέρας, συγγενικό πρόσωπο των τριών αδελφών επικοινώνησε με ανώτατο αξιωματικό της αστυνομίας ζητώντας να σταματήσουν οι έρευνες και διαβεβαιώνοντας πως οι καταζητούμενοι θα παραδοθούν.

Λίγες ώρες αργότερα, τα τρία αδέλφια παρουσιάστηκαν στην αστυνομία, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που είχε σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την Κρήτη.

Παράλληλα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που στάθηκε αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Τι δήλωσε μετά την παράδοση ο δικηγόρος των τριών αδελφών

Το πρώτο μέλημα των δικηγόρων των τριών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια, ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο λίγο μετά την παράδοση τους, ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης τους.

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» είπε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως μάλιστα τόνισε επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους». «Υπάρχουν δύο νεκροί, υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι», συνέχισε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στον βαθμό που έφταιξαν».

Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι «πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

