Κλείνει προσωρινά από τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου και για έναν μήνα, το Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου ώστε να εκτελεστούν δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκτασή του προς την Καλαμαριά.

Ενόψει του προσωρινού κλεισίματος του Μετρό, ο ΟΑΣΘ και η Τροχαία Θεσσαλονίκης διαμορφώνουν «κοινό μέτωπο» για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, με τη νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1 και η ενίσχυση τριών ακόμη γραμμών του οργανισμού με επιπλέον λεωφορεία και αυξημένη συχνότητα.

Όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΟΑΣΘ, εκτός από τη δημιουργία της Μ1, ο οργανισμός θα ενισχύσει με επιπλέον λεωφορεία τρεις γραμμές και συγκεκριμένα:

- τη γραμμή 3, που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός,

- την 31, που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλγαρη – ΚΤΕΛ, και

- την 39, που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά – Δικαστήρια.

Νίκος Ταχιάος: Αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του Μετρό η προσωρινή διακοπή λειτουργίας - Θα χρειαστεί και δεύτερη

Αναγκαία χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος την προσωρινή διακοπή του Μετρό Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι γίνεται προκειμένου το σύστημα να παραδοθεί στους πολίτες απολύτως ασφαλές, αξιόπιστο και πιστοποιημένο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Όπως τόνισε, το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό της Αθήνας, καθώς λειτουργεί χωρίς οδηγό, ως ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. Εξήγησε πως προκειμένου να λειτουργήσει με απόλυτη ασφάλεια και για να ενσωματωθεί σε αυτό και η επέκταση της Καλαμαριάς, απαιτείται η πλήρης συμβατότητα όλων των συστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι έξι επιμέρους συμβάσεις πρέπει να «δέσουν» μεταξύ τους και παράλληλα, τα 15 νέα τρένα που θα συνδεθούν με το δίκτυο, να δοκιμαστούν στην υπάρχουσα και στη νέα γραμμή και να διανύσουν τουλάχιστον 10.000 χιλιόμετρα το καθένα.

Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, το δίκτυο θα πιστοποιηθεί εκ νέου από έναν από τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης συστημάτων και διαδικασιών, το οποίο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «θα βεβαιώσει και την ορθή εγκατάσταση των συστημάτων και την ορθή λειτουργία των τρένων και βεβαίως και των διαδικασιών που είναι πάρα πολύ σημαντικές».

Συμπλήρωσε ότι το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, προσθέτοντας ότι πριν από αυτήν, θα χρειαστεί και μία δεύτερη διακοπή προκειμένου να γίνουν οι πιστοποιήσεις.

«Παραδίδουμε το Μετρό, όταν αυτό θα είναι απολύτως ασφαλές για τους πολίτες και απολύτως λειτουργικό», δήλωσε ο Υφυπουργός.

Κλείνοντας, ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι η λειτουργία του Μετρό έχει αλλάξει την πόλη της Θεσσαλονίκης: «Είμαστε συνεπείς, παραδίδουμε στην πόλη ένα Μετρό για το οποίο είμαστε περήφανοι, και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουμε και στην επέκτασή του στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.