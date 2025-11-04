Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται από τις 6:15 το απόγευμα σήμερα, Τρίτη τα τρία αδέρφια που εμπλέκονται στο μακελειό στα Βορίζια. Πρόκειται για τους τρεις καταζητούμενους τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τα τρία αδέρφια συνελήφθησαν στο χωρίο Αγία Βαρβάρα από τους άνδρες του Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από συνεννόηση που είχε προηγηθεί μεταξύ των αστυνομικών και του δικηγόρου των τριών καταζητούμενων. Τα τρία αδέρφια ενημέρωσαν το ακριβές μέρος που θα παραδοθούν με σκοπό να γίνουν όλα με ασφάλεια, όπως υποστήριξε και ο δικηγόρος τους.

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ ανέφεραν ήδη από χθες ότι μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, τα τρία αδέρφια θα παραδίδονταν.

Προσήχθη ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και ο γιος του

Οι διαδικασίες ωστόσο επισπεύθηκαν μετά την αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί σε ξενοδοχείο στον οικισμό Κόκκινος Πύργος του Ηρακλείου όπου φέρεται να βρήκε καταφύγιο ο 19χρονος και πιθανότατα και άλλα δυο αδέρφια. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα των Αρχών προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο γιος του οι οποίοι και φαίνεται να γνώριζαν την οικογένεια.

Το τηλεφώνημα του 19χρονου

Οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους εδώ και μέρες χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία παρακολουθούσε το τηλέφωνο του 19χρονου όταν εκείνος επικοινώνησε με τον διοικητή του στρατοπέδου που υπηρετούσε αμέσως μετά το μακελειό. Ο 19χρονος ζήτησε επιπλέον δύο μέρες άδεια διότι όπως είπε του είχαν κλέψει τη μηχανή. Ωστόσο, μόλις ο διοικητής πληροφορήθηκε για το μακελειό και συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί ειδοποίησε τις Αρχές για το τηλεφώνημα.

Ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη τα τρία αδέρφια

Αμέσως μετά τη σύλληψή τους τα τρία αδέρφια οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Από την Κυριακή τους έχουν ασκηθεί διώξεις ενώ τους εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης νωρίτερα σήμερα.

Αύριο, Τετάρτη αν και αναμενόταν να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν για λόγους ασφαλείας ο ανακριτής είναι εκείνος που θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο προκειμένου να τους ενημερώσει για τις ποινικές διώξεις. Έπειτα αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη.

Επίσης, την Πέμπτη το πρωί θα απολογηθούν και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται σε θάλαμο κρατουμένων στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Το πιθανότερο είναι να μεταβούν στο νοσοκομείο ο εισαγγελέας και ο ανακριτής.

«Υπάρχουν κι άλλα άτομα που εμπλέκονται», λέει ο δικηγόρος τους

Σε δηλώσεις του έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο λίγο μετά την παράδοση των τριών αδερφών, ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης τους υποστήριξε ότι το κύριο μέλημα των τριών κατηγορουμένων ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας.

«Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης « είπε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».



Όπως μάλιστα τόνισε, επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

«Υπάρχουν δύο νεκροί, υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στο βαθμό που έφταιξαν».

Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά , ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.