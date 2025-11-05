Αναστέλλουν την απεργία τα ταξί - Κανονικά στους δρόμους από τις 6 πμ της Πέμπτης

Ανέστειλαν την απεργία τους οι συνδικαλιστές των ταξί μετά τη συνάντηση που είχαν σήμερα, πρώτη ημέρα απεργίας, με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απεργία αναστέλλεται καθώς ο κ. Κυρανάκης έδειξε διάθεση για συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα υπάρξει νεότερη συνάντηση των δύο πλευρών τις επόμενες 2-3 εβομάδες.

Πηγή: skai.gr

