Αναστέλλουν την απεργία τα ταξί - Κανονικά στους δρόμους από τις 6 πμ της Πέμπτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απεργία αναστέλλεται καθώς ο κ. Κυρανάκης έδειξε διάθεση για συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί.

Ανέστειλαν την απεργία τους οι συνδικαλιστές των ταξί μετά τη συνάντηση που είχαν σήμερα, πρώτη ημέρα απεργίας, με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα υπάρξει νεότερη συνάντηση των δύο πλευρών τις επόμενες 2-3 εβομάδες.

