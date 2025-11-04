Ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Περιφερειακό στο ύψος της Ευκαρπίας, στη θέση Νταμάρι, δυτικά στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας πολύ σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Τρία βαν συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα εκ των οποίων ιδιωτικό ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.

Πριν από λίγη ώρα δόθηκε σε κυκλοφορία η μια λωρίδα, καθώς μέχρι πρότινος ήταν κλειστός ο δρόμος στο συγκεκριμένο ύψος.

Πηγή: skai.gr

