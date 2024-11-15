Βόρεια Προάστια: Εξιχνιάστηκαν 12 διαρρήξεις σπιτιών - Συνελήφθη ένας 45χρονος

Η Αστυνομία εξιχνίασε 12 περιπτώσεις διαρρήξεων σπιτιών στην περιοχή των Βορείων Προαστίων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ατόμων, εκ των οποίων συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. ένας 45χρονος , ο οποίος κατηγορείται για σύσταση συμμορίας που διέπραττε διαρρήξεις οικιών κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας στο πλαίσιο διερεύνησης διαρρήξεων οικιών στην περιοχή των Βορείων Προαστίων, μετά από έρευνα, ταυτοποίησαν ως δράστες 5 άτομα τα οποία είχαν συστήσει συμμορία για τη διάπραξη διαρρήξεων.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και κινούμενοι με μισθωμένα οχήματα, αποκτούσαν πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους οικιών κυρίως με θραύση παραθύρων και κεντρικών θυρών και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Επιπρόσθετα, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα μεταπωλούσαν άμεσα σε κλεπταποδόχους, με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία το οικονομικό όφελος των κατηγορουμένων από τις διαπραχθείσες διαρρήξεις υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό άνω των 60.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

