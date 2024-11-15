Χίος: Συνελήφθη 61χρονος για απόπειρα δολοφονίας εναντίον του αδερφού του

Συνελήφθη 61χρονος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του 68χρονου αδελφού του και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς τις πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης 12-11-2020 σε αγροτική τοποθεσία στη Χίο πυροβόλησε με όπλο και τραυμάτισε τον 68χρονο αδελφό του που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Χίου.

Οι αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν κυνηγετικό όπλο που είχε στην κατοχή του ο 61χρονος χωρίς άδεια καθώς και 12 φυσίγγια, αεροβόλο όπλο (τύπου φλόμπερ) και χρησιμοποιημένο φυσίγγιο.



Πηγή: skai.gr

