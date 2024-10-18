Στις φυλακές οδηγήθηκε 19χρονος φοιτητής, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες και κλοπές, σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με λεία άνω των 6.000 ευρώ. Το δικαστήριο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 6,5 ετών, κρίνοντας ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση της «άγουρης» συμμορίας.

Στο ίδιο δικαστήριο παραπέμφθηκαν να δικαστούν ακόμα τρεις νεαροί, δύο 19χρονοι κι ένας 20χρονος, που καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 5,5, 3 και 2,5 ετών, αντιστοίχως, αλλά σε αντίθεση με τον φοιτητή, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι, ενόψει του Εφετείου, με περιοριστικούς όρους, ανάμεσα στους οποίους η συμμετοχή τους σε συνεδρίες με επιμελητή κοινωνικής αρωγής.

Το κατηγορητήριο περιελάμβανε επτά ληστείες και μία σε απόπειρα που τελέστηκαν το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου του τρέχοντος έτους με «στόχους» καφέ, καταστήματα ψιλικών, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως επίσης έξι κλοπές, εκ των οποίων οι περισσότερες σε απόπειρα.

Οι κατηγορούμενοι αποζημίωσαν τα θύματά τους και το δικαστήριο τούς χορήγησε τα ελαφρυντικά της μετεφηβικής ηλικίας και της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Ο φοιτητής, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ληστείες τις οποίες τέλεσε με την απειλή είτε μαχαιριού είτε κατσαβιδιού, στην απολογία του έκανε λόγο για «απερισκεψία και ανωριμότητα». «Κατάλαβα από νωρίς ότι έκανα βλακεία κι εκεί σταμάτησα. Μετά στη φυλακή συνειδητοποίησα ότι έκανα κακό», είπε, ζητώντας συγγνώμη από τα θύματα.

Ανέφερε, δε, ότι τα πρωινά πήγαινε στο Πανεπιστήμιο και τα απογεύματα βοηθούσε τον πατέρα του στη δουλειά, ενώ τα χρήματα από τις ληστείες τα ξόδευε και αγόραζε δώρα για τον αδελφό του. Σε ερώτηση του δικαστηρίου για το πώς συνέλαβαν την ιδέα να προβούν σε αυτές τις πράξεις, ο ίδιος απάντησε: «από βίντεο στο διαδίκτυο και τη μουσική που ακούγαμε».

Σύμφωνα με το ίδιο κατηγορητήριο, ο νεαρός που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5,5 ετών φέρεται να συνέδραμε τον φοιτητή στην τέλεση των ληστειών, οδηγώντας το αυτοκίνητο της μητέρας του ή δίκυκλη μηχανή κατά τη διαφυγή. Οι υπόλοιποι δύο κρίθηκαν ένοχοι για επιμέρους πράξεις του κατηγορητηρίου.

