Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στην περιοχή των Πατησίων, δύο ανήλικοι ηλικίας 15 και 14 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 2 ανήλικους που κινούνταν πεζοί στην περιοχή των Πατησίων και με χρήση σωματικής βίας αποπειράθηκαν να τους αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα, όμως οι 2 ανήλικοι αντιστάθηκαν και οι δράστες διέφυγαν.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που κλήθηκαν στο σημείο, εντόπισαν τους δράστες έπειτα από αναζητήσεις σε κοντινό σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

