Άνοιξαν οι ουρανοί μετά από πολλούς μήνες στη Σύρο, καθώς αργά το απόγευμα της Παρασκευής ξεκίνησε ισχυρή νεροποντή σε πολλές περιοχές του νησιού, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις μετεωρολογικές προβλέψεις για βροχές με τη μορφή καταιγίδας.

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο και ξεκίνησε με προειδοποιητικές αστραπές για τουλάχιστον μία ώρα. Οι έντονες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, όπου αναμένεται να εξασθενίσουν, αν και ο καιρός θα παραμείνει βροχερός για το Σαββατοκύριακο.

Πάντως, τα πρωτοβρόχια, επειδή συνοδεύτηκαν με καταρρακτώδες φαινόμενο, έφεραν και τα πρώτα προβλήματα με δρόμους και σοκάκια που πλημμύρησαν και μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Δείτε βίντεο από δρόμους της Ερμούπολης:

Πηγή: skai.gr

