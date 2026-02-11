Βόλος: Σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνη, όπλα και 60.000 € στην κατοχή εγκληματικής οργάνωσης

Σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, 60.000 € μετρητά, όπλα, φυσίγγια και κλεμμένα δίκυκλα και πατίνια, βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή των 13 μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σήμερα στον Βόλο, όπως προέκυψε από έρευνες σε δύο μαντριά περιφερειακά του Βόλου και στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν 13 συλλήψεις πέντε Ελλήνων, έξι ρομά και δύο υπηκόων Αλβανίας, μετά από έρευνες που έγιναν σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες και 10 σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, στη μια περίπτωση στην κατοχή Έλληνα σε σπίτι στον Βόλο, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης άνω των 400 γραμμαρίων, καθώς και ποσό 20.000 €.

Σε άλλη περίπτωση, μετά από έρευνα σε οικισμό ρομά του Βόλου βρέθηκε ποσότητα 87 γραμ. κοκαΐνης, που ήταν χωρισμένη σε φιξάκια, έτοιμη για διακίνηση, καθώς και ποσό 40.000 €.

Σε μαντρί στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, όπου έμενε ένας έλληνας, οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν ποσότητα 1 κ. χασίς και ένα μαχαίρι, ενώ σε άλλη κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή του Δήμου Ρ. Φεραίου, ιδιοκτησίας αλλοδαπού εντοπίστηκαν μικροποσότητες κάνναβης και ένα κλεμμένο δίκυκλο.

