Κυπαρισσία: Νεκρό τρίχρονο αγοράκι

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κυπαρισσία ο θάνατος 3χρονου παιδιού που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και το πρωινό της Τρίτης άφησε τη τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eleutheriaonline.gr, το 3χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας από τους γονείς του (πατέρας από την Αγγλία και μητέρα από την Ουγγαρία), που ζουν τη περιοχή της Κυπαρισσίας.

Το παιδάκι εισήχθη στη Παιδιατρική Κλινική με δύσπνοια και αναπνευστική δυσχέρεια, για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Ωστόσο λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τρίτης παρουσίασε καρδιακή κάμψη και έπαθε ανακοπή. Εγιναν προσπάθειες ανάνηψης και διασωληνώθηκε χωρίς όμως να τα καταφέρει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διακριβωθούν από τη νεκροψία - νεκροτομή που ήδη έγινε.

Σχετικά με το τραγικό συμβάν η διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη μιλώντας στο τοπικό μέσο και εκφράζοντας την θλίψη της για το συμβάν, σημείωσε πως τη Δευτέρα το πρωί, το βρέφος μεταφέρθηκε εκεί για εισαγωγή και έλαβε περίθαλψη από τους παιδιάτρους.

"Έγινε εισαγωγή στη Παιδιατρική Κλινική, όμως τη Τρίτη το πρωί κατέληξε", είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως τίποτα άλλο, δεν είναι, προς ώρας, γνωστό κα για αυτό διεξάγεται νεκροτομία από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

