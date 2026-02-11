Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση Ζάκυνθος και Κεφαλονιά, λόγω κακοκαιρίας

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο νησιών με την Κυλλήνη

Ζάκυνθος

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο νησιών με την Κυλλήνη.

Αναλυτικότερα, δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 18:30 και από Πόρο προς Κυλλήνη στις 19:30.

Αναμένεται να μην γίνουν τα δρομολόγια από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 20:30 και Κυλλήνη προς Πόρο στις 21:45.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζάκυνθος Κεφαλονιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark