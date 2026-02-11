Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση Ζάκυνθος και Κεφαλονιά, λόγω κακοκαιρίας

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο νησιών με την Κυλλήνη.
Αναλυτικότερα, δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 18:30 και από Πόρο προς Κυλλήνη στις 19:30.
Αναμένεται να μην γίνουν τα δρομολόγια από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 20:30 και Κυλλήνη προς Πόρο στις 21:45.
