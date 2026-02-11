Επιχείρηση διάσωσης στην Ελαφόνησο: Εισροή υδάτων σε σκάφος με τέσσερις επιβαίνοντες

Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας στην Ελαφόνησο, μετά την προσάραξη θαλαμηγού με σημαία Γαλλίας.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Έλληνες, προσάραξε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ελεγχόμενη εισροή υδάτων. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι δύσκολε, καθώς πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 Μποφόρ.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για την παροχή συνδρομής.



Πηγή: skai.gr

