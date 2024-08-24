Βόλος: Προκαταρκτική για τον θάνατο τουρίστριας στην Ανάβρα Αλμυρού

Μέσω αυτεπάγγελτης επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας θα διερευνηθεί η υπόθεση θανάτου ηλικιωμένης τουρίστριας στην Ανάβρα Αλμυρού, την περασμένη Κυριακή, σε συνάρτηση με τη μη λειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου στην περιοχή και τις καταγγελίες του Δήμου Αλμυρού ότι ο γιατρός που έχει διοριστεί καλύπτει άλλες ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αλμυρού και έχει εμφανιστεί στο Ιατρείο ελάχιστες φορές.

Την προκαταρκτική έρευνα διέταξε χθες ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου.

Θα ανατεθεί σε πταισματοδίκη, ο οποίος θα διερευνήσει, αφενός την περίπτωση θανάτου της τουρίστριας, λαμβάνοντας καταθέσεις από τους οικείους της, αφετέρου τον λόγο που δεν υπάρχει γιατρός και αν υπάρχουν ευθύνες της 5ης ΥΠΕ ή του Κέντρου Υγείας Αλμυρού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.