Αστυνομικοί έσωσαν άνδρα στη Δραπετσώνα που κινδύνευε με πνιγμό

Στη διάσωση ενός άνδρα που κινδύνευε με πνιγμό στη θάλασσα στη περιοχή του πολυχώρου Λιπασμάτων Δραπετσώνας προχώρησαν χθες το βραδύ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η ΕΛΑΣ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οποία μάλιστα συνοδευόταν από το βίντεο της διάσωσης.

Ειδικότερα, όπως διακρίνεται στο βίντεο οι αστυνομικοί βούτηξαν στη θάλασσα και βοήθησαν έναν άντρα που είχε εγκλωβιστεί με παραγάδι στα πόδια και δεν μπορούσε να κολυμπήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στον ΣΚΑΪ, αφορμή για τον εγκλωβισμό δεν φαίνεται να ήταν κάποιο λάθος που έκανε ο ψαράς, αλλά μάλλον προκλήθηκε από τον κυματισμό που προκάλεσε πλοίο το οποίο μπήκε στο λιμάνι του Πειραιά με μεγαλύτερη ταχύτητα από την προβλεπόμενη, με αποτέλεσμα μάλιστα η βάρκα του ψαρά να καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα και τον μετέφεραν με ασφάλεια στην ακτή όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Αναλυτικά η σχετική ανάρτηση της ΕΛΑΣ: «Χθες το βράδυ(23/08/2024) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα για άτομο που καλούσε βοήθεια στη θάλασσα στη περιοχή του πολυχώρου λιπασμάτων Δραπετσώνας.

Φτάνοντας στο σημείο εντόπισαν άνδρα στη θάλασσα, σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων από την ακτή, κοντά σε αναποδογυρισμένη βάρκα.

Οι αστυνομικοί, αψηφώντας τον κίνδυνο βούτηξαν στη θάλασσα, κολύμπησαν μέχρι το άτομο και διαπίστωσαν ότι είχε εγκλωβιστεί με παραγάδι στα πόδια, καθιστώντας αδύνατο να απομακρυνθεί κολυμπώντας.

Αμέσως έκοψαν το παραγάδι και μετέφεραν το άτομο στην ακτή όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μάλιστα, ένας αστυνομικός στη προσπάθεια αυτή τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό του πόδι από τα βράχια.»

