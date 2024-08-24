Συνολικά 2.321.832.885 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.192.305 δικαιούχους από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 27 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.145.100.062 ευρώ σε 2.418.808 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2024,
- στις 29 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.121.632.823 ευρώ σε 1.722.887 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2024,
- στις 30 Αυγούστου, θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ σε 10.700 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Σεπτεμβρίου 2024 και
- από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου, θα καταβληθούν 17.300.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 600.000 ευρώ σε 70 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 3.500.000 ευρώ σε 40 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
