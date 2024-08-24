Αυτοψία με δικό της πραγματογνώμονα έκανε χθες στο λούνα παρκ που έχασε την ζωή ο 19χρονος Γιάννης, η οικογένεια του αδικοχαμένου νέου. Ο πατέρας 19χρονου, Γιώργος Καμπαΐλης, μίλησε στους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ και επανέλαβε ότι διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις αλλά στη συνέχεια ξέσπασε για το «μπαλάκι ευθυνών» που οδήγησαν το παιδί του στον θάνατο.

«Οι ευθύνες μετακυλίονται από τον έναν στον άλλον αλλά είναι εντελώς ξεκάθαρες. Είναι οφθαλμοφανές ότι σε όλη αυτή την συμμετοχή που οδηγήσανε το παλικάρι μου στον θάνατο, θα πρέπει να πάρει θέση η δικαιοσύνη.

Η δικογραφία αναφέρει με μαρτυρίες συγκεκριμένα περιστατικά. Η απορία μου είναι: πού είναι ο εισαγγελέας;

Όποιος μπορεί να μου απαντήσει ή να ξεκαθαρίσει τη θέση της δικαιοσύνης, θα δώσει και την ερμηνεία του θανάτου του παιδιού μου» δήλωσε ο κος Καμπαΐλης.

«Στις ευθύνες εμπλέκονται όλοι όσοι είναι αρμόδιοι: από τον ίδιο τον υπουργό, που δεν έχει πάρει ακόμα θέση μέχρι τον πρωθυπουργό… Γνωρίζουμε ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ καλό αλισβερίσι με τους Δήμους, της Περιφέρειες, με το να πετάμε τις ευθύνες » είπε ακόμα ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη.

