Νταλίκα ανατράπηκε στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Η Τροχαία πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ οι οδηγοί που διέρχονται από την περιοχή θα πρέπει να είναι «οπλισμένοι» με υπομονή, λόγω των καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του οχήματος υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε κάποιο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.