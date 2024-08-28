Λογαριασμός
Ανατροπή φορτηγού στον Κηφισό στο ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντη - Στο «κόκκινο» η κίνηση

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του οχήματος υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε κάποιο νοσοκομείο

Νταλίκα ανατράπηκε στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Η Τροχαία πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ οι οδηγοί που διέρχονται από την περιοχή θα πρέπει να είναι «οπλισμένοι» με υπομονή, λόγω των καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του οχήματος υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε κάποιο νοσοκομείο.

