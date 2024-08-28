Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων στις Φυλακές Δομοκού, κατέληξε στο σοβαρό τραυματισμό ενός 41χρονου Αλβανού, ο οποίος και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Το επεισόδιο σύμφωνα με το LamiaReport, σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί της Τρίτης (27/8), μεταξύ ενός 32χρονου Σύριου και ενός 30χρονου Αλγερινού, με τον τραυματισμένο Αλβανό κρατούμενο.

Τελικά, από τη συμπλοκή τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 41χρονος, ενώ και οι τρεις συνελήφθησαν, όπως προβλέπεται από το νόμο, λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς του ΑΤ Δομοκού που διενεργούν και την προανάκριση.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στα κελιά της πτέρυγας όπου είχαμε τη συμπλοκή, η οποία αποκάλυψε ένα μεταλλικό μαχαίρι, ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και ένα αυτοσχέδιο σουβλί.

Όλα τα παραπάνω αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

