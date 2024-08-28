Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Καλαμπάκα- Επιχειρούν 10 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Βασιλικό Καλαμπάκας – Τρικάλων

UPDATE: 17:13
φωτιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Βασιλικό Καλαμπάκας – Τρικάλων με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται και να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Καλαμπάκα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark