Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Βασιλικό Καλαμπάκας – Τρικάλων με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται και να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Βασιλικό Καλαμπάκας Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων,10 οχήματα, 8 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.