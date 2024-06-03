Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε χωριά του δήμου Ρήγα Φεραίου.

Σε συναγερμό είναι οι υγειονομικές αρχές μετά την εμφάνιση 100 και πλέον κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στα χωριά του Στεφανοβικείου και του Ριζομύλου.

Μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Υγείας της Π.Ε. Μαγνησίας διαπιστώθηκε μικροβιακή επιβάρυνση στο νερό της περιοχής, με αποτέλεσμα ο ΕΟΔΥ να κρίνει ακατάλληλο προς πόση και ανθρώπινη χρήση το νερό.

Οι κάτοικοι είναι οργισμένοι με τη δημοτική αρχή, που δεν τους ενημέρωσε άμεσα και που αρκέστηκε σε μία ανακοίνωση μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ ήδη είχαν σημειωθεί δεκάδες κρούσματα.

Σήμερα κλιμάκια του ΕΟΔΥ από Λάρισα και Αθήνα λαμβάνουν νέα δείγματα από τις γεωτρήσεις, τη δεξαμενή και το δίκτυο ύδρευσης, ενώ το μεσημέρι αναμένεται να βγουν και τα αποτελέσματα από τις δειγματοληψίες που έγιναν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

