Στα 60 με 70 αυξήθηκαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην περιοχή της Μαγνησίας, μεγαλώνοντας την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής του Ριζομύλου και του Στεφανοβικείου, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση του νερού από τις βρύσες τους.

Ο ΕΟΔΥ έχει ήδη προγραμματίσει την αποστολή κλιμακίου αύριο Δευτέρα στην περιοχή, ώστε να διαπιστωθεί η πηγή της μόλυνσης.

Προς το παρόν έχει διακοπεί η παροχή νερού στις δύο περιοχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη εξάπλωση.

Αναφορές σε τοπικά ΜΜΕ, κάνουν λόγο για πολλές εισαγωγές στα νοσοκομείο, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας ηλικιωμένος κρίθηκε απαραίτητο να εισαχθεί σε ΜΕΘ.

