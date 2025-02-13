Από την Εισαγγελία του Βόλου διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για σωματική βλάβη από ιατρική αμέλεια και έκθεση βρέφους 4 μηνών το οποίο υπέστη εγκαύματα από ορό.

Η εντολή δόθηκε από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Βόλου και ανατέθηκε στο Α.Τ. Αλμυρού.

Όπως γράφουν τα gegonotanews η προκαταρκτική αφορά βρέφος 4 μηνών που μεταφέρθηκε με βρογχίτιδα στις 31 Ιανουαρίου στο Νοσοκομείο του Βόλου και μεταφέρθηκε στις 3 Φεβρουαρίου στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών, το βρέφος υπέστη εγκαύματα από ορό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το βρέφος, μετά την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο, διαγνώστηκε με κυτταρίτιδα άκρων που αποτελεί μία λοίμωξη του δέρματος και των υποδορίων ιστών και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Οι γονείς ωστόσο καταγγέλλουν πως η λάθος τοποθέτηση του ορού ήταν εκείνη που «προκάλεσε εγκαύματα στο χέρι του παιδιού». Οι γιατροί τονίζουν πως έγκαυμα από ορό που περιέχει μόνο νερό ή αλάτι ή νερό με ζάχαρη δεν μπορεί να προκληθεί σε καμία περίπτωση, αλλά εάν σπάσει η φλέβα την ώρα τοποθέτησης του ορού μπορεί να προκληθεί φλεγμονή με δερματική βλάβη ή πρήξιμο.

Στο βρέφος μόλις εντοπίστηκε η λοίμωξη των άκρων αποφασίστηκε και η μεταφορά του στο πανεπιστημιακό, ενώ από το Πανεπιστημιακό μεταφέρθηκε στο Παίδων.

«Το βρέφος υπέστη φλεγμονή του υποδόριου ιστού που προσδιορίζεται ως κυτταρίτιδα. Έγινε φλεγμονώδης αντίδραση» ανέφερε γιατρός.

Το Νοσοκομείο

Με αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη ευαισθησία μετά από Εντολή του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας διατάχτηκε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών νοσηλείας του βρέφους, αναφέρει ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

