Τραγωδία σημειώθηκε χτες, Κυριακή, σε περιοχή της Κρήτης, με ένα μωρό, μόλις 38 ημερών να μεταφέρεται νεκρό στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν στα Χανιά όταν μία 16χρονη Ρομά είδε πως το μόλις 38 ημερών μωράκι της δεν ανέπνεε.

Άμεσα μετέφερε το νεογνό στο νοσοκομείο Χανίων με τους γιατρούς να επιχειρούν για αρκετή ώρα να το επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Για την ώρα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια του θανάτου του μωρού ενώ έχω διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία η οποία ερευνά το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

