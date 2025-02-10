Δύσκολο ήταν το απόγευμα της Κυριακής για τη σύντροφο του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς οδηγός ενός αυτοκινήτου φέρεται να την παρέσυρε τη στιγμή που κινούνταν πεζή μαζί με το μωρό της επί της Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή της Πατριάρχου Ιωακείμ με τη Λουκιανού περίπου στις 18.30 το απόγευμα της Κυριακής, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός του αυτοκινήτου συγκεκριμένης μάρκας την παρέσυρε χωρίς να σταματήσει στο σημείο. Ωστόσο, φέρεται να μη χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η ίδια κάλεσε την Άμεση Δράση προκειμένου να αναφέρει το περιστατικό και να δώσει την περιγραφή του οχήματος, ενώ το μωρό δεν έπαθε κάτι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του οδηγού του οχήματος.

Πηγή: skai.gr

