Της Έλενας Γαλάρη

Ταυτοποιήθηκε η εμπορική αμαξοστοιχία που απεικονίζεται στα τρία νέα βίντεο που προσκόμισε στον εφέτη ανακριτή Λάρισας ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας σεκιούριτι, με το τρένο που συγκρούστηκε στα Τέμπη καταλήγουν οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικοί πραγματογνώμονες στην έκθεσή τους πιστοποιούν ότι πρόκειται για το ίδιο τρένο, στο οποίο δεν εικονίζεται άλλο φορτίο πλην του δηλωθέντος, αποκλείοντας την ύπαρξη ύποπτου φορτίου.

Δείτε όλη την έκθεση εδώ

Οι πραγματογνωμοσύνες αναμένεται να δοθούν στους συγγενείς των θυμάτων, ενώ θα σταλούν στη Διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, για περαιτέρω έρευνα και αξιολόγηση.

Τα βίντεο προσκόμισε στον ανακριτή στις 5/2 ο δικηγόρος της εταιρείας interstat security, που έχει αναλάβει τη βιντεοεπιτήρηση και την καταγραφή της διαδρομής των τρένων για λογαριασμό του ΟΣΕ:

Στα εργαστήρια της αστυνομίας καταγραφικά και σέρβερ

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης, τα καταγραφικά που κατασχέθηκαν με εντολή εισαγγελέα από την εταιρεία φύλαξης που συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και είναι υπεύθυνη με τις κάμερες, σε Αθήνα και Πλαταμώνα.

Την εντολή έδωσε ο ειδικός εφέτης ανακριτής Λάρισας, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξακρίβωση γνησιότητας των τριών βίντεο που παρέδωσε η εταιρεία στις αρχές ύστερα από τη χθεσινή έφοδο.

Τα πρώτα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιες αρχές, είναι αν τα βίντεο που κατασχέθηκαν χθες είναι γνήσια εξετάζοντας ποια ώρα και ημέρα κατέβηκαν.

Ο δικαστικός λειτουργός επιφυλάχθηκε να στείλει λίστα με ερωτήματα τα οποία καλούνται να απαντήσουν οι αρχές.

Πηγή: skai.gr

