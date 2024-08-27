Φωτιά βρίσκεται εξέλιξη στο Τρίκορφο Αιτωλοακαρνανίας, σε δασική έκταση, στην περιοχή Καλύβια Σοχάς στην Λακωνία και στο όρος Παγγαίο, στην Καβάλα όπου η φωτιά συνεχίζει να καίει για 6η ημέρα.

Στη φωτιά που μαίνεται σε δασική έκταση στο Τρίκορφο Αιτωλοακαρνανίας κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Τρίκορφο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2024

Επίσης, για την πυρκαγιά στην περιοχή Καλύβια Σοχάς Λακωνίας κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Καλύβια Σοχάς #Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 6 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από #υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2024

Τέλος, συνεχίζεται για έκτη μέρα η μάχη των επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης με τη φωτιά που καίει σε δύσβατο σημείο στο όρος Παγγαίο, στην Καβάλα.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 280 πυροσβέστες με 46 οχήματα της Πυροσβεστικής και 25 πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν 5 ελικόπτερα κι ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης κάτοικοι και εθελοντές.

Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο προληπτικά δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες γύρω από οικισμούς του Παγγαίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη, έχοντας κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης με χαμηλή βλάστηση.

