Φωτιά σε αμαξοστάσιο στη Μάνδρα Αττικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική 

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αμαξοστάσιο στη Μάνδρα, επί της οδού Αρτέμιδος. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι τυλίγοντας στις φλόγες ένα απορριμματοφόρο και δύο φορτηγά χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κάποιο άτομο. 

