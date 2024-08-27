Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αμαξοστάσιο στη Μάνδρα, επί της οδού Αρτέμιδος. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι τυλίγοντας στις φλόγες ένα απορριμματοφόρο και δύο φορτηγά χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κάποιο άτομο.

Πηγή: skai.gr

