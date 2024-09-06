Λογαριασμός
Το Freed from Desire σε... πανηγύρι version – Viral βίντεο στο TikTok

Μία ορχήστρα αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα δυνατής μουσικής με «ξένα» που έπαιζε διπλανό μαγαζί, με χιούμορ

Viral στο TikTok: Το Freed from Desire σε... πανηγύρι version

Σε ένα από τα πολλά πανηγύρια που γίνανε στη χώρα το καλοκαίρι, μία ορχήστρα αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα δυνατής μουσικής με «ξένα» που έπαιζε διπλανό μαγαζί της πλατείας με χιούμορ. 

Ενώ το μαγαζί έπαιζε το Freed from Desire, η ορχήστρα και η τραγουδίστρια αποφάσισαν να προσφέρουν... ανταγωνισμό. 

Όπως εξηγεί συγκεκριμένα ο Δημήτρης ο σαξοφωνίστας, «Τρολάραμε στο πανηγύρι! Είχε ένα μαγαζί κοντά μας που έπαιζε ξένη μουσική και μόλις το ακούσαμε, το κάναμε σε τσιφτετέλι», με τους χρήστες να δίνουν ρεσιτάλ στα σχόλια.

