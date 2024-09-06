Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Σε ποιους να πείτε σήμερα «Χρόνια Πολλά»

Σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2024, η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Οσιμάρτυρα Βίβο και τον Άγιο Ευδόξιο

Εορτολόγιο

Σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2024, η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Οσιμάρτυρα Βίβο και τον Άγιο Ευδόξιο. 

Μην ξεχάσετε να πείτε «Χρόνια Πολλά» σε Βίβο, Βιβή (όχι Παρασκευή), Ευδόξιο, Ευδόξη, Δόξη. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark