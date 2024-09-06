Σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2024, η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Οσιμάρτυρα Βίβο και τον Άγιο Ευδόξιο.
Μην ξεχάσετε να πείτε «Χρόνια Πολλά» σε Βίβο, Βιβή (όχι Παρασκευή), Ευδόξιο, Ευδόξη, Δόξη.
Πηγή: skai.gr
