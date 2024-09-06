Σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2024, η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Οσιμάρτυρα Βίβο και τον Άγιο Ευδόξιο.

Μην ξεχάσετε να πείτε «Χρόνια Πολλά» σε Βίβο, Βιβή (όχι Παρασκευή), Ευδόξιο, Ευδόξη, Δόξη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.