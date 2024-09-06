Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στον Βόλο.

Ενας 25χρονος με κινητικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όταν γρονθοκοπήθηκε από τη γειτόνισσά του, η οποία μάλιστα προσπάθησε να κλέψει αντικείμενα από το αυτοκίνητο του πατέρα του και ο 25χρονος θέλησε να αποτρέψει την κλοπή.

Ο 57χρονος κατέθεσε μήνυση εις βάρος της 38χρονης το ίδιο βράδυ και βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η δίκη αναβλήθηκε για την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προσκομιστεί έγγραφο ιατρικής γνωμάτευσης εκ μέρους της κατηγορουμένης που ισχυρίζεται ότι λαμβάνει ουσίες.

Η απίστευτη επίθεση

Σύμφωνα με τα Γεγονότα, το απόγευμα της Τετάρτης, η 38χρονη που οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο αποπειράθηκε να κλέψει αντικείμενα από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του 57χρονου γείτονά της, ο οποίος το είχε σταθμεύσει έξω από το σπίτι του, με ανοιχτό το παράθυρο.

Η γυναίκα έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και τον γιό του και τράπηκε σε φυγή βρίζοντας. Ωστόσο, περίμενε να απομακρυνθεί ο γείτονάς της από το σπίτι και όταν λίγη ώρα αργότερα ο 57χρονος έφυγε με έναν φίλο του, εκείνη πήγε έξω από το σπίτι και απειλούσε να βάλει φωτιά για να καούν η σύζυγος και ο 25χρονος γιος του.

Μόλις αντίκρισε τον 25χρονο, η κατηγορούμενη του επιτέθηκε και τον γρονθοκόπησε. Ο πατέρας του επέστρεψε σπίτι και η 38χρονη τράπηκε ξανά σε φυγή, αλλά ο νεαρός με τα κινητικά προβλήματα παρουσίασε παθολογικά προβλήματα από το ξύλο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

