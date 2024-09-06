Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στον Βόλο.
Ενας 25χρονος με κινητικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όταν γρονθοκοπήθηκε από τη γειτόνισσά του, η οποία μάλιστα προσπάθησε να κλέψει αντικείμενα από το αυτοκίνητο του πατέρα του και ο 25χρονος θέλησε να αποτρέψει την κλοπή.
Ο 57χρονος κατέθεσε μήνυση εις βάρος της 38χρονης το ίδιο βράδυ και βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η δίκη αναβλήθηκε για την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προσκομιστεί έγγραφο ιατρικής γνωμάτευσης εκ μέρους της κατηγορουμένης που ισχυρίζεται ότι λαμβάνει ουσίες.
Η απίστευτη επίθεση
Σύμφωνα με τα Γεγονότα, το απόγευμα της Τετάρτης, η 38χρονη που οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο αποπειράθηκε να κλέψει αντικείμενα από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του 57χρονου γείτονά της, ο οποίος το είχε σταθμεύσει έξω από το σπίτι του, με ανοιχτό το παράθυρο.
Η γυναίκα έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και τον γιό του και τράπηκε σε φυγή βρίζοντας. Ωστόσο, περίμενε να απομακρυνθεί ο γείτονάς της από το σπίτι και όταν λίγη ώρα αργότερα ο 57χρονος έφυγε με έναν φίλο του, εκείνη πήγε έξω από το σπίτι και απειλούσε να βάλει φωτιά για να καούν η σύζυγος και ο 25χρονος γιος του.
Μόλις αντίκρισε τον 25χρονο, η κατηγορούμενη του επιτέθηκε και τον γρονθοκόπησε. Ο πατέρας του επέστρεψε σπίτι και η 38χρονη τράπηκε ξανά σε φυγή, αλλά ο νεαρός με τα κινητικά προβλήματα παρουσίασε παθολογικά προβλήματα από το ξύλο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.