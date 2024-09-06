Σοβαρά επεισόδια με έναν τραυματισμό και προσαγωγές σημειώθηκαν στις 2.15 το πρωί, στην οδό Ολυμπιονίκου διαδόχου Κωνσταντίνου στη Φιλοθέη, όπου δύο αυτοκίνητα με περίπου 10 άτομα συναντήθηκαν με τρίτο αυτοκίνητο με επιβαίνοντες 4 με 5 άτομα.

Οι δράστες περικύκλωσαν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα θύματα. Άρχισαν να σπάνε το αυτοκίνητο, κατέβασαν τους επιβαίνοντες και άρχισαν να τους χτυπούν. Ένας από αυτούς για να γλιτώσει τον ξυλοδαρμό, έκανε άλμα από ένα τοιχίο ύψους δύο μέτρων, με συνέπεια τον τραυματισμό και τον εγκλωβισμό του.

Περίοικοι που άκουσαν τη φασαρία κάλεσαν την ΕΛΑΣ, με τους δράστες που είχαν στήσει το καρτέρι να προλαβαίνουν να διαφύγουν με τα ΙΧ τους. Κλήθηκε ακόμα η πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει τον νεαρό που είχε πηδήξει από το τοιχίο για να γλιτώσει τον ξυλοδαρμό.

Μετά από μία ώρα, εντοπίστηκε ύποπτο όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν.

Μιλώντας και στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η συμπλοκή δεν ξεκίνησε για οπαδικούς λόγους, φαίνεται ότι η παρουσία της μιας ομάδας ατόμων ενόχλησε την άλλη.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18-20 ετών που ήταν κάτοικοι της περιοχής, σημείωσε και πρόσθεσε ότι έχουν γίνει δύο προσαγωγές και σχηματίζεται δικογραφία για σωματικές βλάβες.

Νωρίτερα μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου είχε ξεκαθαρίσει ότι τα κίνητρα δεν είναι οπαδικά. Οι δράστες ήταν νεαροί, προέρχονται όπως φαίνεται από τις ίδιες περιοχές της ΒΑ Αττικής. Είναι συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων, σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

