Λάθη και παραλείψεις εντόπισαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες μετά την ισχυρή έκρηξη η οποία επιβεβαιώθηκε πως έγινε λόγω διαρροής προπανίου. Χτες, αφέθηκαν ελεύθεροι και οι 3 συλληφθέντες: o ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, και στη δικογραφία δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα ερωτήματα για το αν οι εγκαταστάσεις είχαν κατασκευαστεί με βάση όσα υπαγορεύουν οι κανόνες ασφαλείας, για το πώς αδειοδοτήθηκαν και για τη συχνότητα των ελέγχων.

Ο ΣΚΑΪ σε γράφημα χαρτογράφησε τις εξωτερικές δεξαμενές προπανίου και τις υπόγειες σωληνώσεις που μεταφέρουν το προπάνιο στο εσωτερικό του εργοστασίου και συγκεκριμένα στη μονάδα παραγωγής.

Στην περιοχή του υπογείου σημειώθηκε διαρροή, με διάτρηση στον σωλήνα να ποτίζει το χώμα καιτο προπάνιο σταδιακά να αναδύεται στον αποθηκευτικό χώρο μέσα από τις οπές του δαπέδου. Ένας ηλεκτρικός μηχανισμός σε αντλία νερού προκάλεσε τον σπινθήρα με μοιραία συνέπεια την έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών από το πολύ ισχυρό ωστικό κύμα, που βρίσκονταν στον πάνω όροφο.

Διαρροή σε βάθος 60 εκατοστών

Η Πυροσβεστική εντόπισε τη διαρροή σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, με τον ΣΚΑΪ να φέρνει στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες του επίμαχου σημείου. Μάλιστα, σε ένα σημείο διακρίνεται ότι το χώμα έχει κίτρινο χρώμα, καθώς το προπάνιο έχει θειάφι που επιβεβαιώνει ουσιαστικά τη διαρροή, καθώς στο προπάνιο προστίθεται μια χημική ένωση που βασίζεται στο θείο για να μυρίζει.

Μάλιστα, έγινε πείραμα με άζωτο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες για να είναι σίγουροι για το συμπέρασμα της διαρροής, ενώ διέκοψαν το σκάψιμο καθώς υπήρχε κίνδυνος νέας έκρηξης. Οι έρευνες θα συνεχιστούν σήμερα.

Αυθαίρετο το υπόγειο

Παράλληλα, τα έως στιγμής ευρήματα καταδεικνύουν τα εξής: στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε υποχρέωση να καταθέσει και κατέθεσε η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025 γίνεται αναφορά σε 4 υπόγειες δεξαμενές προπανίου, και όχι σε 2 υπέργειες οι οποίες είναι 20ετίας ή 25ετίας, δεν είναι αδειοδοτημένες οι 2 δεξαμενές. Επίσης η έκρηξη έγινε στο υπόγειο, το οποίο όμως δεν είναι αποτυπωμένο στα σχέδια του εργοστασίου, επομένως δεν υπάρχει στα σχέδια της πυρασφάλειας, και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ανιχνευτής εντοπισμός διαρροής προπανίου.



Μάλιστα, επτά εργαζόμενοι που δούλευαν τη στιγμή της μοιραίας έκρηξης και καταγγέλλουν ότι υπήρχε οσμή προφανώς, ωστόσο προφανώς οι υπεύθυνοι μάλλον θεωρούσαν ότι η διαρροή ήταν εξωτερικά του εργοστασίου και όχι στους εσωτερικούς χώρους.

Αναλυτικά τα συμπεράσματα από το πόρισμα της ΔΑΕΕ

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, προχώρησε σε επίσημες ανακοινώσεις, ρίχνοντας φως στα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η αιτία εντοπίζεται σε διαρροή προπανίου.

Συγκεκριμένα:

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών (5.000 και 9.000 λίτρων) σε απόσταση 30 μέτρων από την έκρηξη.

Στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων εντοπίστηκε πάγος, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία.

Οι δεξαμενές συνδέονταν με το κτίριο μέσω υπόγειων σωληνώσεων που περνούσαν κάτω από την άσφαλτο.

Μετά από ελέγχους με άζωτο και εκσκαφή σε βάθος 60 εκατοστών, εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους, η οποία εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη.

Το αέριο μετακινήθηκε μέσα από το έδαφος σε απόσταση 25 μέτρων, συγκεντρώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου και ανεφλέγη από σπινθήρα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Η Πυροσβεστική, με βίντεο, επιχείρησε να εξηγήσει πώς έγινε η έκρηξη:





