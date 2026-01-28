Φωτιά στη «Βιολάντα»: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά από τέσσερις ώρες ενώπιον του εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, αποχώρησαν από τα δικαστήρια Τρικάλων καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, και στη δικογραφία δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Όταν ο εισαγγελέας έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης και ολοκληρωθεί η δικογραφία, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Πυροσβεστικό Σώμα για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, του εμπρησμού και της έκρηξης.

Η έξοδος των οχημάτων που μεταφέρουν τον ιδιοκτήτη και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα», λεπτά αφότου αφέθηκαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια Τρικάλων

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.