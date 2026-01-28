Λογαριασμός
Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη

Όταν ο εισαγγελέας έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης και ολοκληρωθεί η δικογραφία, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Φωτιά στη «Βιολάντα»: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά από τέσσερις ώρες ενώπιον του εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, αποχώρησαν από τα δικαστήρια Τρικάλων καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, και στη δικογραφία δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Όταν ο εισαγγελέας έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης και ολοκληρωθεί η δικογραφία, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Πυροσβεστικό Σώμα για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, του εμπρησμού και της έκρηξης.

Η έξοδος των οχημάτων που μεταφέρουν τον ιδιοκτήτη και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα», λεπτά αφότου αφέθηκαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια Τρικάλων
TAGS: Βιολάντα Φωτιά Έκρηξη
