Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το skai.gr έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο σκληρό τρόπο πως η ψηφιακή καθημερινότητα των ανηλίκων έχει πλέον μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη αρένα τοξικότητας.

Στο επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο παρουσιάζουμε με ψηφιακά αλλοιωμένες φωνές για νομικούς και δεοντολογικούς λόγους λόγω της βιαιότητας των εκφράσεων, καταγράφεται μια διαδικτυακή συνομιλία διάρκειας 15 λεπτών στο TikTok. Το σοκαριστικό στοιχείο δεν είναι απλώς η ένταση, αλλά το περιεχόμενο, καθώς οι μοναδικές λέξεις που ανταλλάσσουν οι ανήλικοι πρωταγωνιστές είναι βαρύτατες, χυδαίες ύβρεις που στοχεύουν αποκλειστικά τα ιερά πρόσωπα της οικογένειας, όπως τους γονείς, τους παππούδες και τις αδελφές των συνομιλητών τους.

Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό είναι το κίνητρο πίσω από αυτόν τον καταιγισμό λεκτικής βίας, καθώς δεν πρόκειται για έναν τσακωμό με πραγματική αιτία, αλλά για έναν ιδιότυπο «αγώνα» παιχνιδιού. Οι ανήλικοι επιδίδονται σε αυτή την ανταλλαγή αισχρών χαρακτηρισμών με στόχο να αυξήσουν την αλληλεπίδραση στο live τους, να κερδίσουν ψηφιακά δώρα που μεταφράζονται σε χρήματα και να ανέβουν στην κατάταξη της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Η βία εργαλειοποιείται και η χυδαιότητα γίνεται το μέσο για την ψηφιακή τους επιβίωση και αναγνώριση, αποκαλύπτοντας πως για μια μεγάλη μερίδα εφήβων η μόνη μορφή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης είναι πλέον η αναίτια και ακραία επιθετικότητα.

Η δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου ντοκουμέντου συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί μουδιασμένη την ραγδαία αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Καθημερινά περιστατικά ξυλοδαρμών στέλνουν παιδιά στα νοσοκομεία βαριά τραυματισμένα, ενώ το cyberbullying αποτελεί τη σιωπηλή πανδημία που διαβρώνει την ψυχική υγεία των εφήβων. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι πλέον μεμονωμένο, αλλά τείνει να γίνει κανονικότητα, με τα κοινωνικά δίκτυα να λειτουργούν ως ο πολλαπλασιαστής αυτής της παθογένειας, προσφέροντας βήμα και επιβράβευση στις πιο σκοτεινές συμπεριφορές.

Μπροστά σε αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση, η διεθνής κοινότητα έχει αρχίσει ήδη να αντιδρά με δραστικά μέτρα, αναγνωρίζοντας το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι μηχανισμοί γονικού ελέγχου. Η Αυστραλία άνοιξε τον δρόμο προχωρώντας στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους, μια απόφαση σταθμό που δημιούργησε παγκόσμιο προηγούμενο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Γαλλία, όπου ήδη συζητείται έντονα η θεσμοθέτηση αντίστοιχης νομοθεσίας, σε μια προσπάθεια να μπει φρένο στην έκθεση των παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο και εθιστικές συμπεριφορές.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον επιτακτικά και για την Ελλάδα είναι αν η παρούσα κατάσταση είναι αναστρέψιμη μόνο μέσω της παιδείας ή αν απαιτούνται πλέον αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις τύπου Αυστραλίας.

Όσο η λεκτική βία παραμένει το κυρίαρχο μέσο διασκέδασης και πλουτισμού στις οθόνες των κινητών των παιδιών μας, βίντεο όπως αυτό που φέρνει στο φως το skai.gr θα αποτελούν δυστυχώς τον καθρέφτη μιας κοινωνίας που χάνει τα παιδιά της μέσα στον ψηφιακό λαβύρινθο.



