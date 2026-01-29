Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Ιανουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Βαρσιμαίου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία.
Ανατολή ήλιου: 07:31 - Δύση ήλιου: 17:44 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 13 λεπτά
Σελήνη 10.9 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Mε ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας η επιστροφή των 7 σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ – Τι ισχύει με τους τραυματίες
- Πατήσια: Στο ΚΑΤ με κατάγματα 17χρονος μετά από ληστεία - Του πήραν το κινητό και τον ξυλοφόρτωσαν
- Κλειστή η οδός Ομήρου στο κέντρο: ΤΕΕΜ ελέγχουν ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος
