Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Ιανουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:31 και δύση ήλιου στις 17:44 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 13 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Βαρσιμαίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία.

Ανατολή ήλιου: 07:31 - Δύση ήλιου: 17:44 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 13 λεπτά

Σελήνη 10.9 ημερών
 

