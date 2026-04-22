Απολογείται σήμερα (22/04) ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος κρατείται προσωρινά από τις 18 Φεβρουαρίου για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Την ίδια ώρα, στις 27 Απριλίου θα απολογηθούν άλλα δύο στελέχη της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου πρόκειται να δηλώσει εκ νέου συγκλονισμένος για τον άδικο χαμό των εργαζομένων γυναικών και αποφασισμένος να στηρίξει τις οικογένειες τους μέχρι τέλους. Αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε για την οσμή στο εργοστάσιο. Έπειτα, θα αναφέρει ότι το έμαθε «πολύ αργά» και πληροφορήθηκε ότι η οσμή έβγαινε μόνο από τις τουαλέτες.

Ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι ζήτησε από τον ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει έλεγχο και δεν του είπε το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να δεχθεί ερωτήσεις και για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά και για την πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν και επτά τραυματίες από την φονική έκρηξη.

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές αρχές αναμένεται να σταθούν στην πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών με την οποία είχε ζητήσει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, λέγοντας ότι θα έπρεπε να γνωρίζει για το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιό του.

Πηγή: skai.gr

