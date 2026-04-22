Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Ένα σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νέα Ιωνία, με θύματα εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 04:40 τα ξημερώματα στην οδό Βοσπόρου, την ώρα που το πλήρωμα του απορριμματοφόρου εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Ένας άνδρας προσέγγισε το δημοτικό όχημα και άρχισε να επιτίθεται με σφοδρότητα φραστικά στους υπαλλήλους, υποστηρίζοντας με έντονο ύφος πως το απορριμματοφόρο είχε προκαλέσει ζημιά στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του. Η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς ο άνδρας δεν περιορίστηκε στις ύβρεις. Όπως περιέγραψε η υπάλληλος που προχώρησε στην καταγγελία, ο δράστης τους απείλησε ευθέως, δείχνοντάς τους με επιδεικτικό τρόπο ένα όπλο το οποίο είχε τοποθετημένο στη ζώνη του παντελονιού του.

Η εργαζόμενη, έντρομη από την απρόσμενη επίδειξη βίας και την ύπαρξη του οπλισμού, κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία αναφέροντας το συμβάν. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο για τη συλλογή πληροφοριών και την καταγραφή της μαρτυρίας. Η υπάλληλος, παρά την ταραχή της, μετέβη στη συνέχεια στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου υπέβαλε επίσημη καταγγελία κατά του αγνώστου άνδρα.

Πλέον, η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας πιθανό υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων και κατοικιών στην οδό Βοσπόρου. Η διαδικασία της ταυτοποίησης αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της επίθεσης, καθώς και στο αν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τον εκφοβισμό των εργαζομένων ήταν πραγματικό ή ομοίωμα.

Πηγή: skai.gr

