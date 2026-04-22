Σοβαρά τραυματισμένος οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με ΙΧ στο Κορωπί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν βαριά τραυματισμένο αναβάτη μοτοσυκλέτας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κορωπί, όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Από την σύγκρουση o 21χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.

Πηγή: skai.gr

