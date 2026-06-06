Προφυλακίστηκε ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι είχε χωρίσει με την 39χρονη από τον Σεπτέμβριο, αλλά μένανε στο ίδιο σπίτι «ως ζευγάρι μέχρι να βγει το διαζύγιο».



Αναφερόμενος στο γεγονός δήλωσε: «ο τσακωμός μας είχε ξεκινήσει αρκετή ώρα πριν. Με χτυπούσε αυτή και τη χτυπούσα και εγώ. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ότι έκανα».

Σε σχέση με τις ηχογραφήσεις και καταγραφές ανέφερε: «Ήθελα να μην χάσω τα παιδιά μου. Για τον λόγο αυτό είχα τις ηχογραφήσεις και τις καταγραφές προκειμένου να τις αξιοποιήσω σε μια πιθανή μελλοντική διαδικασία για την επιμέλεια τους. Ας με συγχωρέσει ο Θεός για ότι έκανα. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από τα παιδιά μου, την οικογένεια της και τη δική μου οικογένεια».

Σημειώνεται πως κατά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο 41χρονος αποδοκιμάστηκε από μικρή ομάδα συγκεντρωμένων που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια.

Πηγή: skai.gr

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