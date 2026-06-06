Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίσθηκε σε δύσβατη δασική περιοχή του δήμου Τρίπολης οργανωμένη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της.

Υπολογίζεται πως από τη εγκληματική τους δράση θα αποκόμιζαν χρηματικά οφέλη, εκτιμώμενα στο 1.700.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αρκαδίας, Αργολίδας και Μεσσηνίας, της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Αρκαδίας, καθώς και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, χθες (5.6.2026) το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκε, οργανωμένη και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση και φυσική κάλυψη, αποτελούμενη από 22 επίπεδα, φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 857 δενδρύλλια κάνναβης, σε πρώιμο στάδιο, ύψους έως 50 εκατοστά περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προς αποξήρανση και αποθήκευση της συγκομιδόμενης ποσότητας κάνναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, καθώς και αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, τα οποία κατασχέθηκαν.

Τέλος, υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζαν θα έφταναν το 1.700.000 ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν τη φυτεία.

Δείτε φωτογραφίες της Αστυνομίας:

Πηγή: skai.gr

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